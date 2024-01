VIDEO | Il cielo illuminato per decine di minuti dai fuochi d'artificio nonostante i divieti

Esplosione di numerosi petardi e fuochi d'artificio in diverse zone di Pescara e Montesilvano per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024 nonostante le ordinanze di divieto firmate dai sindaci

Anche quest'anno, come tradizione d'altronde, in pochi hanno rispettato le ordinanze per il divieto di scoppio di petardi e fuochi d'artificio.

E così, dopo che già da giorni le esplosioni erano udibili a qualsiasi ora, allo scoccare della mezzanotte, lungo la costa sia a Pescara che a Montesilvano, il cielo scuro è stato rischiarato da numerosi fuochi d'artificio.

I giochi luminosi pirotecnici sono andati avanti per decine di minuti.

E in particolare nella zona della riviera sono state numerose le esplosioni. Purtroppo diversi anche gli incendi che sono divampati a causa dei fuochi d'artificio.

