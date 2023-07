VIDEO | Fiorello mattatore del Flaiano 2023, fa fare "la pipì" nelle siepi al premio Oscar Taylor Hackford [FOTO]

Fiorello che prende il premio Oscar Taylor Hackford e simula con lui di fare la pipì sulle siepi davanti al palco del teatro d'Annunzio di Pescara vale da solo il prezzo di biglietto avremmo potuto scrivere se la serata finale della 50esima edizione dei Premi Flaiano non fosse stata del tutto gratuita.

Rosario Fiorello, che ha ricevuto il suo secondo Pesago d'Oro per "Viva Rai 2" nella sezione televisione (20 anni fa venne premiato per Viva Radio 2), ha dato ulteriore vigore alla parte finale di una serata che ha visto un ritmo serrato e una sfilata di grandi artisti.

Ma Fiorello ha travolto tutto e tutti come al suo solito. Ha preso la scena come solo lui sa fare.

Prima è salito sul palco per premiare la bravissima collega Paola Cortellesi (per la serie tv Petra) e subito dopo è risalito sul palco per ricevere il suo premio. Ma prima, dopo aver detto in precedenza sul palco dei problemi che gli uomini della sua età hanno (63 anni, ndr) in riferimento alle questioni urinarie dopo tante ore seduti senza andare in bagno e chiesto anche a Taylor Hackford come avesse fatto in quelle circa 3 ore, è sceso e insieme a lui ha simulato di urinare sulle siepi che avevano davanti. Una scenetta che ha fatto esplodere le risate del numeroso pubblico presente visto che il teatro era tutto esaurito. Poi sul palco la sorpresa che a consegnargli il Pegaso d'Oro è stata la premio Oscar e madrina della 50esima edizione, Helen Mirren.

Ma riavvolgiamo un attimo il nastro della serata: il primo momento, molto toccante, è stata la lettura fatta dalla presidente dei Premi, Carla Tiboni, di un testo di suo padre che raccontava di come avesse deciso, 50 anni fa, di dare vita a un premio che potesse ricordare e onorare Ennio Flaiano nella sua città natale, Pescara. Poi subito una partenza con il botto con la premiazione della sezione teatro con Virginia Raffaele, Red Canzian, Lucia Mascino e Filippo Dini. Poi per il giornalismo premio speciale a Cesara Buonamici che ha ringraziato per la calorosa accoglienza ricevuta. Premio anche per Lilli Gruber che ha ricevuto il Pegaso dalle colleghe Gabriella Simoni e Maria Cuffaro. Per il cinema grande emozione per la pescarese Sara Serraiocco al suo secondo Pegaso d'Oro ma anche per Fabrizio Gifuni e Marco Bellocchio.

Oltre a Fiorello e Cortellesi per la televisione, grande emozione anche per i premiati Alessandro Preziosi e Luisa Ranieri. Non è passata inosservata la presenza nel teatro del sindaco Carlo Masci che ha sancito una tregua con Carla Tiboni dopo una telefonata nella mattinata di domenica 2 luglio. Rispetto al passato il primo cittadino non è stato invitato a salire sul palco ma la Tiboni, a differenza di quanto paventato qualche giorno fa, non ha annunciato che quella del 2023 è stata l'ultima edizione a Pescara dei Premi Flaiano. La realtà dei fatti, come testimoniato anche da Mauro Menzietti della Maico, uno dei sostenitori del Premio, è che lo stesso è legato a Pescara e in questa città deve restare. Dunque sta agli organizzatori, al sindaco, all'Ente manifestazioni pescaresi e a tutti gli attori coinvolti nella vicenda sedersi subito a un tavolo e aprire un confronto serio e maturo lasciando le barricate e i muri contro muri che a nulla di buono portano. I Premi Flaiano meritano Pescara con tutto il rispetto e il sostegno di cui hanno bisogno ma allo stesso tempo Pescara merita i Premi Flaiano anche per rispettare la volontà del fondatore Edoardo Tiboni che nella nostra città li ha voluti.

Copyright 2023 Citynews