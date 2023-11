VIDEO | Dalla grande musica agli zampognari: a Natale la cultura grande protagonista soprattutto nelle periferie

Un programma culturale natalizio ricco che spazia dalla grande musica al teatro dialettale, passando per i dialetti destinati a bambini e ragazzi con una particolare attenzione verso la tradizione visto il gradito ritorno degli zampognari e l'omaggio alle antiche ninne nanne italiane.

Presentato dall'assessore comunale alla cultura Maria Rita Carota il programma per delle festività che si snoderà dall'8 al 6 gennaio in tutta la città con le periferie, grazie alla collaborazione con le politiche sociali (e dunque molte associazioni) e la presidenza del consiglio comunale, grandi protagoniste. Evento clou il gran concerto di fine anno del 30 dicembre con l'Orchestra filarmonica di Pescara diretta dal Maestro Antonella De Angelis sul palco dell'Auditorium Flaiano e un ricco programma che va delle grandi musiche sinfoniche al valzer di Strauss. Protagoniste assolute sono però le parrocchie della città, riferimenti soprattutto nelle periferie, ma con anche la cattedrale di San Cetteo che il 16 dicembre a partire dalle 19 ospiterà il concerto di Natale con solisti, coro e orchestra e l'esecuzione del Gloria di Vivaldi oltre che dei brani natalizi della tradizione. Non mancherà il presepe vivente con l'evento che si terrà il 6 gennaio nel palazzetto dello sport di via Rigopiano. Presepi che dall'8 dicembre al 6 gennaio saranno assoluti protagonisti nei locali della stazione Porta Nuova con la mostra presepiale de “L'Abruzzo in miniatura” e nella parrocchia Beata Vergine Stella Maris con “Presepe e poesia”: un'esposizione nel chiostro della chiesa del rione Pineta con ogni presepe accompagnato da una poesia inedita.

Insomma, sottolinea Carota, un programma vario per portare bellezza in tutta la città e quell'attenzione alle periferie rimarcata anche dal presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli che oltre a ricordare l'appuntamento il 29 dicembre in sala consiliare con il “Gran concerto di fine anno” giunto alla decima edizione e nato per ricordare l'assessore alla cultura Giovanna Porcaro prematuramente scomparsa nel 2013, ha sottolineato come proprio quelle “siano il cuore essenziale di Pescara”.

“Abbiamo cercato di accontentare varie fasce della popolazione e torneranno gli Zampognari – sottolinea -. Abbiamo voluto accontentare anche gli amanti dell'opera con concerti dedicati alle grandi musiche come il Gloria di Vivaldi, ma anche con le musiche di Walt Disney. Ci sarà anche un concerto in cui protagoniste saranno le ninne nanne della tradizione italiana. Un altro concerto – prosegue – vedrà protagonista l'organo di Zanin (costruito nel 1965) che si trova nella chiesa della Beata Vergine del Rosario”.

“Abbiamo cercato di coprire tutti i luoghi della città e un ringraziamento particolare lo devo fare ai parroci – sottolinea Carota -. Spesso infatti nelle periferie le sale parrocchiali e le chiese diventano forse l'unico luogo di aggregazione in cui è possibile organizzare eventi”. Un'esigenza quella di rendere protagoniste le periferie a fronte di un centro città dove si concentrano gli eventi di intrattenimento più di massa, che è dunque andata incontro alle richieste avanzate, come negli altri anni specifica l'assessore comunale, al sociale e che dunque si è avvalso della collaborazione della commissione comunale cultura guidata da Manuela Peschi e di quella alle politiche sociali che vede come presidente Maria Luigia Montopolino.

Il programma completo degli appuntamenti natalizi con la cultura

Dall'8 al 6 gennaio , come detto, presepi protagonisti nei locali della stazione di Porta Nuova e nel chiostro della parrocchia della Stella Maris

Dall'8 dicembre al 22 dicembre saranno gli zampognari a portare il Natale in città con l'esecuzione di musiche natalizie della tradizione in diversi quartieri cittadini in occasione dello svolgimento dei rispettivi mercati rionali. Proprio loro apriranno gli appuntamenti natalizi l'8 dicembre alle 10 nella parrocchia San Sivestro prima della santa messa; il 15 dicembre saranno nel mercato rionale San Giuseppe, il 19 dicembre in quello di Zanni e il 22 dicembre gireranno in quello dei Colli (tutti gli appuntamenti sono alle 10.30)

Dal 9 dicembre al 5 gennaio all'Aurum il laboratorio per bambini "Lettere di Natale da Ron" organizzato dall'associazione The Little Prince. È riservato ai bambini tra i 3 e i 12 anni ed è ispirato al libro "Lettere di Natale da Felix". SI tratta di un progetto interculturale ispirato alla piccola volpe protagonista, Ron appunto. Diversi gli appuntamenti "intercontinentali" con cui si snoderà il laboratorio a cominciare dal 9 dicembre con la creazione della porta per "The elf on the shelft" ispirata agli Stati Uniti (orari 10-11 e 11-12); appuntamento che si ripeterà il 10 dicembre con gli stesso orari il 10 dicembre. Nei due giorni il pomeriggio si vola idealmente in Perù per realizzare le "magiche decorazioni per l'albero di Natale" (orari 16-17 e 17-18). Doppio appuntamento il 16 e il 17 dicembre con la "Costruzione della tombola" dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18. Stesso orario il 22 dicembre per la "Creazione della tovaglietta di Babbo Natale" che si ripeterà il 23 dicembre agli stessi orari. Giorno in cui, quest'ultimo, la mattina con ispirazione alla Svezia sarà costruito l'omino di zenzero (10-11 e 11-12 gli orari). Il 29 e il 30 dicembre spazio alla creazione del calendario in vista del Capodanno cinese (16-17 e 17-18). Il laboratorio riapre il 4 gennaio pomeriggio (16-17 e 17-18) con la creazione della calza della Befana che si ripeterà agli stessi orario il giorno successivo

Il 15 dicembre appuntamento al Circolo Aternino con "Libri sotto l'albero" a partire dalle 18. Una serata tra riti e tradizioni natalizie abruzzesi realizzata con la collaborazione di diverse associazioni

Il 16 dicembre nella Cattedrale di San Cetteo appuntamento con Il Gloria di Vivaldi e il Concerto di Natale a partire dalle 19

Il 18 dicembre nella chiesa di Sant'Andrea alle 21 si terrà il concerto gospel Choir&Frozen band grazie all'associazione corale Beato Nunzio sempre con l'attenzione ai brani natalizi

Il 20 e il 29 dicembre ancora gli zampognari protagonisti alle 18 rispettivamente nella chiesa del Mare e nella chiesa di San Luigi con i brani di natale de "Il Natale Zampognaro" grazie all'associazione I gigli d'Abruzzo. Protagonista il duo di zampogna e ciaramella composto da Ciriaco Panaccio e Matteo Di Marco

Il 22 dicembre alle 21 il Concerto di Natale con coro, fisarmoniche e flauto dell'associazione Armonie d'Abruzzo Incanto nella parrocchia della Madonna del Fuoco

Il 27 dicembre tutti dalle 18 al Porto Canale per "Un Natale da...Mare" e l'associazione Officine solidali teatro. Un vero e proprio festival itinerante di teatro, musica, danza e arti performative che si svolgerà sui pescherecci per concludersi con un presepe vivente in mare. Il programma artistico prevede la realizzazione di performance teatrali basate su alcune note novelle natalizie di d'Annunzio, Flaiano, Silone, Pascoli, Pasolini, Dostoevskij, Tolstoj. Sono inoltre previste favole e poesie per bambini, tratte da Rodari, Piumini, Merini, Sepulveda, Calvino

Il 27 dicembre alle 21 "Ogni giorno è Natale" nella chiesa della Madonna dei Sette Dolori con l'associazione Armonia in Famiglie. In scena il concerto natalizio con il coro dell'associazione che eseguirà brani tratti dalle ninne nanne delle antiche culture dialettali italiane

Il 28 dicembre altro concerto alle 21, questa volta nella chiesa della Beata Vergine Maria del Rosario con il "Concerto di organo e quartetto" dell'associazione musicale Harmonia che vedrà l'esecuzione del Canone in Re Maggiore di Johann Pakelbell, del Palladio di Karl Jenkins e dell'Eine kleine Nacht Music di W. A. Mozart con l'accompagnamento dell'organo della chiesa costruito nel 1965 dalla ditta organaria Zenoni di Novara

Il 30 dicembre il Gran concerto di fine anno all'Auditorium Flaiano (ore 21) organizzato dall'associazione Musica&società con sul palco l'Orchestra filarmonica di Pescara diretta dal Maestro Antonella De Angelis

Il 2 gennaio sempre all'Auditorium Flaiano alle 21 in scena "Le Musiche di Walt Disney" con l'associazione L'olandese volante accompagnato dalle immagini dei cartoon che hanno segnato intere generazioni

Il 3 gennaio alle 21 appuntamento con la commedia dialettale "Lu decotte miraculose" nella parrocchia di San Giovanni Battista e San Benedetto grazie all'associazione Per stare insieme. Uno spettacolo in vernacolo abruzzese in due atti di Michele Ciulli

Il 4 gennaio "Voci in Festa" dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30 nel Centro polifunzionale Britti. Un laboratorio organizzato dall'associazione L'olandese volante

Il 5 gennaio penultimo appuntamento con il Gran Galà dei tre tenori all'Auditorium Flaiano (ore 21) dell'associazione Villa in canto. Il programma è articolato in due parti. Nella prima sono previste le arie d'opera (dal "Libiamoci nei lieti calici" dalla Traviata di Verdi al Nessun Dorma della Turandot di Puccini). Nella seconda parte i tre tenori si uniranno per interpretare con passione i canti natalizi più amati.

penultimo appuntamento con il (ore 21) dell'associazione Villa in canto. Il programma è articolato in due parti. Nella prima sono previste le arie d’opera (dal “Libiamoci nei lieti calici” dalla Traviata di Verdi al Nessun Dorma della Turandot di Puccini). Nella seconda parte i tre tenori si uniranno per interpretare con passione i canti natalizi più amati. Il 6 gennaio il programma culturale natalizio chiude con “La nascita che cambiò il mondo”, ovvero il presente vivente che sarà rappresentato nel palazzetto dello sport di via Rigopiano grazie all'associazione colturale Mousiké. Gruppi di danzatori e figuranti, adulti e bambini illustreranno la Natività tramite una sequenza di quadri dalle Scritture, accompagnati da una voce narrante, da brevi dialoghi dei personaggi nei punti salienti. E’ è stata operata una ricerca iconografica approfondita per la realizzazione dei costumi. La particolarità dell’allestimento è data dalle musiche e dalle danze, fornite dall’ambasciata Israeliana presso la Santa Sede, con cui vengono caratterizzati alcuni momenti della vita dei protagonisti, dei popolani e della corte di Erode.

