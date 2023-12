VIDEO | Evgeni Kravchenko tra i top performers di "Tilt"

Il filmato è stato girato di recente, durante le prove dello spettacolo al teatro Massimo di Pescara, dove stasera, 8 dicembre, alle ore 21 andrà in scena il primo appuntamento

Vi proponiamo il video di una parte del numero che Evgeni Kravchenko esegue in "Tilt", show imperdibile prodotto da Le Cirque Top Performers. Il filmato è stato girato di recente, durante le prove dello spettacolo al teatro Massimo di Pescara, dove stasera, 8 dicembre, alle ore 21 andrà in scena il primo appuntamento con "Tilt". Sul palcoscenico i migliori artisti pluripremiati con i riconoscimenti internazionali più ambìti e le superstar mondiali del nouveau cirque. Sono previste repliche anche nel fine settimana.

"Tilt" sono 90 minuti di grande energia e ritmo senza interruzioni, dove coreografie, scenografie, musica e luci mettono ancor più in risalto ogni singola performance degli artisti. "Tilt" ha debuttato nel 2019 ed è firmato da Le Cirque Top Performers, la più importante compagnia d’Europa che unisce arti circensi, musica, danza e teatro. Sono gli stessi autori che hanno ideato e prodotto lo spettacolo internazionale Alis, applaudito da oltre 300.000 spettatori e in tour dal 2016 in Italia e all’estero.