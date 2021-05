VIDEO | Reperti bellici ritrovati nel garage di un'abitazione, gli artificieri li fanno brillare

Reperti bellici sono stati scoperti oggi, 28 maggio, in un garage di via Ravenna: si tratta di parti di candelotti di dinamite, che probabilmente risalgono alla seconda guerra mondiale, rinvenuti dal proprietario del locale mentre all'interno erano in corso alcuni lavori di pulizia. Per mettere in sicurezza gli esplosivi, di piccolo calibro, è stato necessario l'intervento dei carabinieri artificieri e dei vigili del fuoco.

Sul posto anche i sanitari del 118. La zona interessata dal ritrovamento è stata transennata. Le forze dell'ordine si sono recate nel tratto di spiaggia libera di fronte a viale Muzii per far brillare gli ordigni, mentre via Milano e l’ultima parte di via Ravenna sono state chiuse alla circolazione e al passaggio dei pedoni. Il traffico dell’intero centro, di conseguenza, è andato in tilt, con lunghe code che si sono formate sul lungomare.

