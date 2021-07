VIDEO | Elisabetta Casellati a Pescara: "Dobbiamo dare segnali di speranza e di normalità"

La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, è stata a Pescara per aprire con il suo intervento la conferenza "Quale città - identità, dimensioni, bellezza e diritti di cittadinanza", in svolgimento oggi all'Aurum. A margine dell'evento, Casellati ha rilasciato una breve dichiarazione ai giornalisti presenti:

"Mi fa piacere essere a Pescara, perché ho iniziato proprio da questa città le mie visite istituzionali. Anche questo convegno deve essere considerato un momento di ripartenza. Le città in questo senso devono essere il cuore pulsante, per l'aggregazione e il confronto, della gente che si riunisce nuovamente e pone fine al cortocircuito sociale che il Covid giocoforza ha determinato. Dobbiamo dare segnali di speranza e di normalità".

Dopo la conferenza, la Casellati ha raggiunto per una visita anche il polo vaccinale di Pescara in via Tirino: "È un centro vaccinale importante. Colgo l'occasione per ringraziare i tanti volontari che vi operano, perché rappresentano una grande forza per il nostro Paese".