VIDEO | Edificio pericolante abbattuto a Salle, farà spazio a un parco ludico-didattico

Dopo una lunga attesa, durata ben dieci anni, nella giornata di ieri (25 marzo) è stato abbattuto l'edificio pericolante del complesso Erp (ex Ater) che si trova in via Napoli. Soddisfatto il sindaco Davide Morante