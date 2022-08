VIDEO | Inizia a venire giù il primo dei tre palazzi via Lago di Borgiano, demolizione avviata

Avviata ufficialmente la demolizione del primo dei tre palazzi pericolanti di via Lago di Borgiano nel rione Villa del Fuoco a Pescara questa mattina, lunedì 22 agosto.

Dopo un mese di lavori necessari per svuotare tutti gli immobili e per smontare gli infissi è iniziata ufficialmente la fase che porterà alla demolizione effettiva dei tre edifici.

Macchine e operai sono partiti dal tetto dopo aver messo in sicurezza le palazzine adiacenti che sono state fatte sgomberare precauzionalmente.

Il cronoprogramma dell'intervento prevede la chiusura del cantiere entro 180 giorni. Dunque tra sei mesi, a inizio 2023, dovrebbe avere un nuovo volto quella zona con la realizzazione di un piazza con spazi dedicati ai cittadini. «La sinergia tra Comune, Regione e Ater sta portando risultati impensabili fino a tre anni fa», commenta il sindaco Carlo Masci, «l'anno prossimo, al posto di questi immobili degradati, avremo piazze e parchi pieni di verde».

Sul posto presenti anche l'assessore all'Edilizia Residenziale Pubblica, Isabella Del Trecco, il presidente dell'Ater, Mario Lattanzio, il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, quello del consiglio comunale, Marcello Antonelli, e l'assessore al Commercio e ai Grandi Eventi, Alfredo Cremonese.

