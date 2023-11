VIDEO | Il "rifugio" di un clochard è accanto al portone: accade in via Parini

Una cittadina: "Non è per cattiveria, ma voglio dire... proprio davanti al portone e in pieno centro di Pescara, in pieno giorno! Possibile che non si possa risolvere questa problematica?"

Una residente di via Giuseppe Parini ci informa di alcuni disagi dovuti alla presenza di un clochard sotto i portici situati a due passi da piazza Salotto. In particolare, la donna lamenta che i cartoni utilizzati dall'uomo come rifugio per la notte si trovano accanto all'ingresso di un condominio: "Non è per cattiveria", scrive, "ma voglio dire... proprio davanti al portone e in pieno centro di Pescara, in pieno giorno! Possibile che non si possa risolvere questa problematica?". A corredo, la cittadina ci invia anche un breve video.

Non è solo una situazione di degrado, ma anche di solitudine. In passato, infatti, il senzatetto è stato fotografato mentre dormiva nudo, e va ricordato che lì intorno ci sono anche negozi ed esercizi commerciali frequentati da tanta gente. Questa persona è stata più volte segnalata a chi di dovere, ma "continua a stare lì". È vero che è molto difficile aiutare tali individui perché ci sono una serie di vincoli, anche legali, che non rendono l'operazione così semplice, ma magari un maggiore assistenzialismo potrebbe consentire quantomeno di dare loro un tetto sotto cui andare a stare.

Si chiede dunque alle istituzioni di fare qualcosa per questo povero homeless, costretto a vivere in condizioni difficili, abbandonato da tutti. Già nel maggio 2020, all'indomani della fine del lockdown, il presidente della commissione sicurezza Armando Foschi aveva denunciato il ritorno di decine di clochard davanti alle attività del centro, annunciando la convocazione di una seduta con i rappresentanti dei commercianti, gli assessori delegati e il comandante della polizia locale Palestini per individuare le misure immediate da adottare. Ma, dopo tre anni, siamo ancora in alto mare.