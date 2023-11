VIDEO | Chiara Cutilli, cantautrice di Pescara, interpreta Levante a "E viva il Videobox"

Lo scorso 22 novembre è infatti andata in onda una puntata di "E viva il Videobox", in coda al programma mattutino di Fiorello "Viva Rai 2", in cui c'era anche l'artista 22enne

Finisce su Rai2 Chiara Cutilli, 22enne cantautrice pescarese di cui ci siamo già occupati per il suo primo brano, "Senza cadere". Lo scorso 22 novembre è infatti andata in onda una puntata di "E viva il Videobox", in coda al programma mattutino di Fiorello "Viva Rai 2", in cui c'era pure la Cutilli, che ha portato due cover e un inedito.

Tuttavia "per tagli vari e per la particolarità della puntata sono stata trasmessa solo con una bellissima cover di Levante, "Tikibombom", almeno per il momento, ma teniamo d'occhio le prossime puntate!", dice la giovane artista, concludendo: "È stata una bellissima esperienza".

Se si considera che nelle scorse settimane, sempre su "E viva il Videobox", è stato protagonista anche un altro nostro concittadino, Emanuele D'Amico, si deduce che Pescara si stia dimostrando molto presente nella fase iniziale di questa nuova edizione. La puntata completa con Chiara Cutilli è visibile QUI.