VIDEO | Cesare Fiorio a Pescara per rivivere la vittoria sul circuito della Coppa Acerbo

Il pilota ed ex direttore sportivo della Ferrari è tornato a Pescara per celebrare l'anniversario della vittoria conquistata sul circuito cittadino 60 anni fa

Sono trascorsi esattamente 60 anni dal successo di Cesare Fiorio alla Coppa Acerbo. Un personaggio famoso in tutto il mondo, pilota prima e dirigente poi, Cesare Fiorio, torna a Pescara per festeggiare una vittoria in grande stile mai dimenticata, con tre vetture significative della sua carriera: una Lancia Fulvia Hf (plurivittoriosa con Sandro Munari), una Ferrari Gtb Turbo (vettura che lui guidava nei box nel periodo in cui era direttore sportivo della Ferrari) e una Lancia Delta Integrale con cui stamattina ha percorso il Circuito di Pescara.

Fino al monumento dedicato, che si trova nella leggendaria salita che da Cappelle porta a Spoltore. Qui è stato omaggiato dagli amministratori di Spoltore, Cappelle, Montesilvano e Pescara. La sua popolarità in questi anni è dovuta anche agli epocali successi da dirigente, prima con la Lancia pluridecorata nei rally e poi come direttore sportivo della Ferrari Formula Uno, in quest’ultimo caso con i piloti e grandi campioni Prost e Mansell.

Copyright 2021 Citynews