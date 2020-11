VIDEO | Primo giorno di zona rossa in Abruzzo, la situazione in centro a Pescara [FOTO]

Primo giorno a Pescara con l'entrata in vigore della zona rossa dell'Abruzzo come deciso dal presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, che ha firmato l'ordinanza numero 102 l'altro ieri, lunedì 16 novembre.

Il centro cittadino, con molti negozi obbligati alla chiusura, appare abbastanza deserto con poche persone in giro.

Piazza Salotto e corso Umberto I semi vuote e poca gente anche sul lungomare e in piazza Primo Maggio. Diverse le pattuglie delle forze dell'ordine in giro lungo le strade ma non abbiamo visto controlli fissi nelle vie del centro cittadino.

Copyright 2020 Citynews