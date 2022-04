VIDEO | La polizia compie 170 anni, il questore Liguori: "Siamo la polizia dei cittadini"

Una cerimonia sobria, ma dovuta quella che si è tenuta all'Aurum in occasione dei 170 anni dalla fonazione della polizia di Stato. “Quest'anno – spiega il questore Luigi Liguori – non abbiamo il cipiglio di fare festa, siamo nella fase finale di una pandemia particolarmente cruenta e si affaccia una stagione di instabilità economica, politica e c'è addirittura la guerra”. Per questo la scelta di non essere in piazza, ma in un luogo “più raccolto non per festeggiare ma per commemorare 170 anni importanti per il Paese e per la polizia: abbiamo voluto dare qualità a questa ricorrenza”. Un vero e proprio allestimento quello messo in piedi per omaggiare gli uomini e le donne che ogni giorno si occupano della nostra sicurezza con persino la riproposizione di una scena del delitto per mostrare come lavora la polizia scientifica.

Solo una delle novità di quest'anno che ha visto anche la proiezione di un vero e proprio docufilm sulle attività svolte nell'ultimo anno e i premi dati ai cittadini virtuosi: “noi siamo la polizia dei cittadini e quando collaborano deve essere riconosciuto. Noi lo facciamo per dovere di esporci al pericolo, loro per dovere civico per cui sento il dovere di rinunciare a qualche encomio per qualcuno dei nostri, l'ho fatto volentieri e dare spazio a loro”. Quindi le scuole dei quartieri difficili come quelle di via Tavo e Rancitelli, oltre a quelle di Montesilvano, presenti all'evento di oggi”. Tra i premiato anche Vincenzo Femminilli, il tassista che ha preso a bordo Federcio Pecorale, il 29enne ritenuto responsabile dell'aggressione a Yelfri Guzman, il cuoco 23enne di Casa Rustì raggiunto da quattro colpi di pistola mentre era a lavoro. “Dal 2014 sono questore e dal 2014 consegno questi riconoscimenti ai cittadini virtuosi. Erano stati scelti tre cittadini nella provincia, ne è stato aggiunto uno proprio nella giornata di ieri: il tassista che ha collaborato con la polizia di Stato, collaborato nel senso che ha eseguito gli ordini che l'ufficiale di polizia giudiziaria di pubblica sicurezza gli stava dando, quindi ha avuto una condotta legittima e noi diamo un riconoscimento anche a questo cittadino. Però non enfatizziamo troppo queste posizioni o viene sminuito il lavoro vero, quello degli investigatori: la polizia di Stato in questa situazione ha dimostrato tutta la sua efficienza”.

