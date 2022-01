VIDEO | Cavallo a spasso sulla Tiburtina, le immagini diventano virali

Sta spopolando in queste ore sui social, nonché sulle applicazioni di messaggistica istantanea come Telegram e WhatsApp, il video che mostra un cavallo mentre se ne va tranquillamente a spasso sulla Tiburtina, a Pescara, ripreso ieri da un passante a bordo di una bicicletta.

Secondo quanto ricostruito, l'animale era scappato in mattinata da una stalla situata nel quartiere Rancitelli, ed è stato poi fermato dai carabinieri e dagli agenti della polizia. In particolare questi ultimi, intervenuti con una pattuglia per mettere in sicurezza la circolazione lungo la Tiburtina, lo hanno "scortato" mentre camminava al piccolo trotto sul lato destro della carreggiata, in direzione mare, da cui ha poi svoltato in via Cetteo Ciglia.

Successivamente il cavallo è stato recuperato. Il suo padrone, un cittadino di etnia rom, ha ricevuto una multa e dovrà pagare una sanzione di 50 euro. L'equino, infine, è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Nel frattempo, come detto, il filmato è diventato virale.