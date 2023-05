VIDEO | Cultura e turismo, assessori a lavoro per il cartellone estivo: in settimana si chiude la partita dei "big" per i concerti

“Contiamo questa settimana di chiudere tutti i contratti e daremo i nomi. Stiamo lavorando per portare un cartellone impressionante come abbiamo fatto l'anno scorso”. Così l'assessore al turismo e i grandi eventi Alfredo Cremonese presente alla presentazione dell'edizione 2023 di Funambolika, evento che di fatto apre l'estate pescarese.

“Per l'estate si prevede un record di afflusso turistico non solo per gli eventi, ma e perché da qualche anno e sembrava impossibile, la città è Bandiera Blu - aggiunge -. Abbiamo totalmente riqualificato il nostro litorale e abbiamo creato una serie di eventi di grande attrattiva. Stiamo investendo sul turismo. A breve riaprirà l'Urban box al centro della città per informare tutti i turisti, è partita la web app, abbiamo presentato la nostra città alla Bit di Milano. L'anno scorso abbiamo avuto un record di afflusso di turisti. Tutto contribuisce a portare gente nella nostra amata Pescara e questi contenitori sono fondamentali sono particolarmente apprezzati dai giovani e meno giovani e il richiamo è impressionante come abbiamo già dimostrato negli anni passati”.

Se dunque i nomi dei cantanti che animeranno la città si sapranno a giorni con quei contenitori di cui fanno parte sottolinea Cremonese, eventi come il Pescara Jazz, il We Love Fest, i Premi internazionali Flaiano, il Festival dannunziano, Cartoon on the Bay e anche il torneo di Padel che il 25 maggio poterà in città 50 ex campioni del calcio, in definizione c'è anche il cartellone culturale come spiega l'assessore comunale Maria Rita Carota che ha pure partecipato alla presentazione della diciassettesima edizione di Funambolika.

“Per quest'estate – spiega - stiamo lavorando al calendario delle attività presso Aurum con CulturAurum, un contenitore che partirà da inizio estate e cioè intorno al 20 giugno e che proseguirà fino a settembre. Racchiuderà tanti eventi culturali della città sia con operatori locali che con grandi nomi nazionali. Nella programmazione – prosegue – ci sono sicuramente il Festival del Liberty e il Festival dannunziano e stiamo lavorando alla nuova edizione de Il fiume e la memoria, appuntamento tradizionale almeno da un ventennio oltre che ad eventi culturali nelle periferie. Un'attività che come assessorato abbiamo iniziata l'anno scorso – precisa Carota – per creare attività di cultura inclusiva che coinvolgano anche le zone più periferiche della città”.

La formula del contenitore dunque è per gli assessori quella migliore perché, aggiunge Cremonese “porta eventi di qualità in più giorni e quindi miriamo a portare tanta gente sul nostro territorio”. In riferimento ai 'big' che verranno a Pescara per i concerti e di cui presto si conosceranno i nomi ricorda quindi che si sta lavorando ad un cartellone all'altezza di quello dell'anno scorso tra cui Mario Biondi, Malika Ayane, Tony Hadley e Achille Lauro. Concerti “totalmente gratuiti – conclude – messi a disposizione della città e dei tanti turisti che scelgono la nostra città”.

