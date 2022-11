VIDEO | Diciassette comuni restano al buio: attuata la protesta dei sindaci contro il caro bollette [FOTO]

Lo avevano annunciato oggi e come promesso alle 20 tutti hanno spento le luci: l'iniziativa dà il via al piano di razionalizzazione dell'illuminazione pubblica perché senza ristori pagare le bollette e garantire i servizi non si può

Il buio improvviso e quel click che contemporaneamente si è sentito sulle strade dei 17 Comuni che stasera, alle 20 e fino alle 21, hanno spento le luci per lanciare un segnale chiaro: contro il caro bollette si rischia il default se il governo non ristorerà tutte le spese. Un gesto simbolico annunciato cui seguirà una vera e propria razionalizzazione dell'illuminazione pubblica che ogni sindaco gestirà nel tentativo di non creare troppi disagi, ma nella consapevolezza che il prossimo passo sarà il taglio ai servizi.

Immagini apparentemente suggestive quelle che pubblichiamo nel video in cui si assiste allo spegnimento delle luci in alcuni dei comuni coinvolti nel gesto di protesta, ma che sono un richiamo alla responsabilità che i primi cittadini sentono verso le loro comunità che vogliono tutelare. Si sono accollati un rischio anche in termini di sicurezza con il piano di razionalizzazione, come hanno avuto modo di dire oggi in conferenza stampa, ma altra strada ad oggi non c'è e se le cose dovessero peggiorare e arrivare al punto di non poter più garantire i servizi ai cittadini saranno i primi a riconsegnare le fasce. La speranza è che si trovi in fretta una soluzione.

Questi i 17 comuni aderenti all'iniziativa: Abbateggio, Castiglione a Casauria, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Pescosansonesco, Pietranico, Roccamorice, Rosciano, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Scafa, Serramonacesca, Turrivalignani, Salle e Sant'Eufemia a Maiella.

