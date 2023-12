VIDEO | A Capodanno nell'area di risulta ci sono i Pooh e il 2023 Pescara lo saluta in piazza con Umberto Smaila

Saranno i Pooh, al completo, ad aprire il 2024 a Pescara con il concerto del primo gennaio che, a partire dalle 19.30 (orario ancora da confermare) si terrà nell'area di risulta. La notte del 31, invece, ad accompagnare lo scoccare della mezzanotte in piazza Salotto ci sarà Umberto Smaila e con lui, sul palco, diversi dj abruzzesi per una serata all'insegna del divertimento.

Ad annunciarlo sono stati l'assessore comunale ai Grandi eventi Alfredo Cremonese, collegato da remoto perché costretto a casa per motivi di salute, e il sindaco Carlo Masci.

“Abbiamo investito tantissimo sul Turismo – ha detto Cremonese -. I grandi eventi contribuiscono a rendere noto il nome della città e creare attrattività sul territorio”. Se i microeventi del Natale saranno annunciati nei prossimi giorni, questi dunque i due appuntamenti più importanti del calendario con la delibera approvata in giunta venerdì primo dicembre. Se quello in piazza Salotto con Smaila e i dj “sarà un momento di festa”, sottolinea Cremonese, quello del primo si preannuncia come un evento capace di attrarre tantissime persone. “Siamo davvero felici di averli a Pescara. È un investimento importante che sono sicuro avrà un ritorno importantissimo”, aggiunge ringraziando il sindaco e tutta la giunta. Investimento che complessivamente per gli eventi di Natale, compresi quelli del 31 dicembre e del primo gennaio, aveva già detto a IlPescara Cremonese, è stato di 180mila euro.

“È motivo di orgoglio per noi ospitare i Pooh, una band che ha fatto la storia. Un livello qualitativo altissimo per un appuntamento che ci permetterà di riempire la città e portarne il nome il primo gennaio in tutte le parti d'Italia perché un concerto del genere credo che in Italia non ci sarà. Quella dei Pooh – prosegue – è una band che è nata, cresciuta e vissuta in Italia che ha fatto non solo la nostra storia della musica. Ci fa piacere aver centrato questo obiettivo di qualità, ma anche di cuore perché sono amati da tutti. A Pescara – sottolinea – c'è anche se non il più grande, uno dei più grandi fan club della band e credo che questo sia un altro sintomi della grande attenzione verso la città, ma anche verso il commercio viste le tante iniziative promosse. Sarà un mese di eventi che coinvolgeranno tutta la città”. Un concerto quello del primo gennaio che sarà per tutti gli amanti del gruppo un vero e proprio viaggio nei ricordi attraverso i grandi e nuovi successi della band. “Ci aspettiamo moltissime presenze da fuori ed è quello che volevamo e vogliamo per movimentare la città nel periodo natalizio”, aggiunge ricordando che dall'8 dicembre al 6 gennaio gli eventi, anche culturali e sociali saranno tantissimi.

Sull'evento del 31 con Umberto Smaila e dj sul palco di piazza Salotto il sindaco aggiunte: “un mix di grandi nomi e operatori locali che è quello che vogliamo mettere in campo in qualsiasi iniziativa: un connubio che permette alla città di crescere facendo partecipare tutti”.

Al sindaco chiediamo infine come ci si sta organizzando per accoglierle tutte le persone che ci si attende arriveranno in città soprattutto per il concerto del primo gennaio visto che si terrà nell'area di risulta dove dunque parcheggiare non si potrà. “Stiamo lavorando con la polizia locale e le forze dell'ordine per organizzare un servizio adeguato a un evento del genere che è veramente unico, soprattutto il primo dell'anno. Partiamo con il botto e proseguiamo con tutti gli altri grandi eventi che accompagnano l'anno pescarese”, conclude.

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti anche l'assessore comunale Gianni Santilli, la presidente della commissione turismo Manuela Peschi e la consigliera comunale FdI Zaira Zamparelli.

