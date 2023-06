VIDEO | Meale (Emp): “Tiboni sapeva dei lavori al teatro d'Annunzio, sorpreso dalla sua reazione nei miei confronti”

Il presidente dell'Ente manifestazione lamenta di essere stato "aggredito volgarmente" dalla presidente dei Premi Flaiano che non gli avrebbe dato modo di spiegare, ma che i lavori ci fossero ribadisce "si sapeva da tempo e i materiali non sono tossici"

“Sono veramente rimasto sorpreso per questa polemica inutile tant'è che io mi sono tranquillamente avvicinato alla dottoressa Tiboni e lei mi ha aggredito volgarmente, nel senso che non mi ha fatto proprio parlare. Volevo solo spiegare. Perché poi dovrei aprire una polemica con la dottoressa. A noi il Flaiano interessa come rappresentazione e siamo sempre venuti incontro alle esigenze dell'avvocato Tiboni, tant'è che come convenzione con il Comune noi affittiamo a 2mila 500 euro al giorno il teatro d'Annunzio quando il premio paga per sette giorni 3mila euro di rimborso spese e non di affitto”.

Così il presidente dell'Ente manifestazioni pescaresi (Emp) Valter Meale quando gli chiediamo se, alla luce di quanto lui stesso dichiara, smentisca un qualunque sgarro nei confronti dei Premi internazionali Flaiano vista la polemica esplosa per i lavori partiti sulle gradinate proprio nel giorno dell'inizio delle proiezioni del Flaiano Film Festival. Di quel cantiere, afferma così come il sindaco Carlo Masci, si sapeva e se quello specifico intervento è partito ora è perché ora i materiali sono arrivati.

Forse allora c'è stata una mancanza di comunicazione tra i due soggetti e cioè tra organizzazione del Flaiano e l'Ente manifestazioni pescaresi, gli chiediamo. “Assolatamene no, figuriamoci – chiosa Meale -. I lavori sono partiti da tempo e abbiamo già fatto diversi spettacoli”, sottolinea riferendosi ad esempio al concerto di apertura della stagione degli Avion Travel. “La Tiboni è venuta a fare i sopralluoghi per controllare, vedere e coordinarsi con i service. Era al corrente di tutto quanto. C'è un tabellone che illustra tutti i lavori che stanno facendo per l'efficientamento energetico”.

“Poi – incalza il presidente Emp – c'è anche la falsa notizia dei materiali tossici. Sono tutti certificati, sono solo naturali e di certo non tossici tant'è vero che gli operai li utilizzano senza mascherine o altri dipositivi di protezione”. Materiali che, assicura il direttore dei lavori l'ingegner Carlo Di Michele, si asciugano in breve tempo consentendo quindi di poter occupare anche gli spalti in caso di necessità e come servirà sicuramente nelle due serate finali dei Premi Flaiano.

“I lavori – precisa quindi Meale – sono stati coordinanti per iniziare dalle 6 e finire alle 16 così che ci sia più intervallo possibile con gli spettacoli. Abbiamo già fatto interventi sulla platea, sul palco, nei camerini, nella fossa. Qui avevamo bisogno del materiale che è arrivato ora, ma di fatto – conclude – i lavori sono iniziati da tempo”.

Copyright 2023 Citynews