VIDEO | Apre a sorpresa un cantiere nel teatro d'Annunzio, sospeso (per ora) il Flaiano Film Festival [FOTO]

Flaiano Film Festival sospeso, almeno per ora. È davvero un fulmine a ciel sereno quello che si abbatte sulla manifestazione culturale più importante di Pescara e dell'intero Abruzzo proprio nella sua settimana clou.

Ma quello che si sono trovati davanti gli organizzatori della manifestazione nella mattinata di martedì ha davvero dell'incredibile.

Dopo la serata di lunedì 26 giugno, che ha visto l'inaugurazione del Flaiano Film Festival, diretto dal regista Riccardo Milani, alla presenza dell'attore Elio Germano, questa mattina quando gli addetti dell'associazione Flaiano sono giunti per un sopralluogo con la Rai in vista delle riprese della serata finale di domenica 2 luglio hanno trovato gli operai al lavoro.

Nottetempo infatti è stato aperto il cantiere per l'impermeabilizzazione degli spalti e l'area è stata transennata, uscite di sicurezza comprese. È stato anche chiesto, allo scopo di consentire gli interventi, lo smontaggio dell'area regia installata sugli stessi spalti. Il cantiere è stato aperto nella parte alta e nei prossimi giorni scenderà nella parte bassa. E poco importa che sia in corso il Flaiano Film Festival. In ogni caso, sia che si sia deciso di avviare i lavori a prescindere sia che si tratti di una clamorosa svista il fatto appare grave. E come spiega la presidente dei Premi Internazionali Flaiano, Carla Tiboni, al momento (ore 13) non si può fare altro che sospendere la manifestazione visto che gli spettatori non possono convivere con un cantiere aperto. La struttura è del Comune ma è gestita dall'Ente Manifestazioni Pescaresi: qualcuno dovrà fornire spiegazioni. Di certo Pescara rischia una figuraccia considerando il livello degli ospiti attesi nella serata di domenica 2 luglio.

