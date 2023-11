VIDEO | Sola (M5s) sulla chiusura del canile: "I documenti della Asl confermano che la struttura può essere salvata"

Nuovo capitolo e nuove polemiche nella vicenda della chiusura del canile in via Raiale a Pescara. I consiglieri comunali del M5s hanno infatti fatto sapere di aver ottenuto alcuni documenti della Asl che dimostrerebbero come, da parte della giunta Masci, ci sia la precisa volontà di chiudere quella struttura in quanto non sarebbe obbligatoria in qualunque caso la chiusura del canile, ma sanando le problematiche evidenziate dall'azienda sanitaria sarebbe possibile ancora avere le autorizzazioni per continuare ad operare in via Raiale.

Il consigliere Paolo Sola ha spiegato:

"L'amministrazione Masci ormai è con le spalle al muro e non ha più giustificazioni: anche la Asl, come dimostrano i documenti, non esclude a priori la possibilità di poter tenere aperto il canile in via Raiale. Sarebbero sufficienti dei lavori per un costo relativamente accessibile per poter risolvere le problematiche, perdendo solo 9 box rispetto ai 32 attuali. È chiaro dunque che, per scelta politica, questa giunta non vuole tenere la struttura aperta e intende trasferirli altrove senza alcuna giustificazione logica. La presunta natura abusiva del canile è stata smentita, e oggi possiamo dimostrarlo. Quindi il sindaco e la giunta hanno finito ormai le scuse, l'ordinanza può essere impugnata e con i lavori per un costo di circa 15 mila euro tutto verrebbe risolto". Ricordiamo che la Lega del Cane, che gestice il rifugio, ha lanciato una petizione online per raccogliere i fondi necessari alla messa in sicurezza e a norma del canile, mentre sabato 4 novembre si era tenuta una manifestazione in piazza salotto con centinaia di persone per chiedere di non chiudere la struttura di via Raiale.

