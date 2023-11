VIDEO | Blasioli (Pd): "Il milione di euro dei fondi pnrr per l'ospedale di Popoli sprecato per un acquisto inutile"

Un milione di euro di fondi pnrr per l'ospedale di Popoli spesi per la quasi totalità, 913 mila euro, per acquistare una risonanza magnetica identica a quella già presente. A denunciarlo anche a seguito dell'interpellanza presentata in consiglio regionale martedì 14 novembre, è il consigliere Pd Antonio Blasioli a nome di tutto il gruppo del Partito democratico.

Una denuncia che aveva già sollevato dopo la visita ispettiva fatta e cui aveva risposto la Asl e che torna a far annunciando per la prossima settimana una nuova visita nel nosocomio.

Un ospedale “in abbandono” per il consigliere dem dove i problemi sono diversi e quello dell'ultimo acquisto sarebbe l'ennesimo errore a fronte di situazioni che andrebbero invece sanate a cominciare, prosegue, dalla necessità di far fronte alla carenza di personale e alle difficoltà del pronto soccorso, ma anche di far sì che il centro trasfusionale operi sia mattina che pomeriggio perché la momento, spiega, “opera solo di mattina per cui se hai bisogno di una trasfusione o te la fai in quelle ore o dovrai aspettare molto tempo dato che il medico del 118 deve arrivare a Pescara per prendere la sacca e poi tornare indietro. Ci vogliono almeno due ore. Se poi ci dovesse essere un secondo malato che ne ha bisogno, allora la cosa diventa grave”. Questo perché, aggiunge, il tecnico radiologo avrebbe preventivamente comunicato alla Asl la sua assenza per sottoporsi a un intervento e “l'Aziena non è riuscita a rimpiazzarlo”.

Per quanto riguarda l'acquisto della nuova risonanza magnetica da 1,5 tesla “identica a quella presente”, ribadisce, Blasioli ricorda che con una lettera a opporsi sono stati 14 medici del presidio ospedaliero che “si sono esposti pubblicamente a ottobre per contrastare questa scelta”. Se proprio qualcosa si doveva cambiare, aggiunge, sarebbe stata la tac “ormai desueta e che non funziona più”. “Hanno invece deciso di comprare una risonanza magnetica sebbene quella esistente operi solo dal 2018 anche con il rischio di dover pagare ingenti somme per mettere a posto l'area occupata. Ricordo che quando fu acquistata l'altra ci vollero 500mila euro. Se è vero che come si legge nell'appello dei dirigenti medici ce ne vorranno 880mila è chiaro che i 100mila euro di pnrr restanti non saranno sufficienti”, dice ancora sottolineando che su questo la Verì non avrebbe dato risposta all'interpellanza. Una risonanza, precisa “che ha tra l'altro sempre operato a mezzo servizio perché mancano i tecnici radiologi. Per fronteggiare il problema ci è stato detto che sarà presa una risonanza magnetica mobile visto che a Popoli c'è il centro del risveglio con pazienti che non possono essere trasportati. Risonanza “che avrà un costo di 4mila -5mila euro al giorno. Una scelta pazzesca con costi che saranno a carico della collettività”, chiosa il consigliere dem.

Se dunque per Blasioli quella fatta è una scelta “inutile e dispendiosa” e un vero e proprio “spreco di denaro pubblico”, anche i problemi sulla carenza di personale non avrebbero a oggi trovato alcuna soluzione. “Il pronto soccorso si torva in una condizione indecente I medici non riescono a fare abbastanza turni di riposo. Sono chiamati alla reperibilità e tutto questo ne vale sia per la loro salute sia per la sicurezza che vi si recano. Un pronto soccorso che ha avuto quest'anno 13mila accessi: Pescara, per quel che rappresenta, ne ha 60mila”. Tema su questo per il quale si rivolge a Marsilio perché promuova “un intervento tempestivo”.

Terzo tema quello accennato ovvero la chiusura pomeridiana del centro trasfusionale con tutti i disagi conseguneti per le utenze e che ormai va avanti, sottolinea, da tre mesi.

Copyright 2023 Citynews