VIDEO | Consegnate le 14 Bandiere Blu dell'Abruzzo, Mazza (presidente Fee): "A Pescara risultati costanti e in crescita"

Consegnate nella sala consiliare del Comune di Pescara le bandiere Blu alle 14 località abruzzesi che se le sono viste assegnate per l'anno 2023 con la città che per il terzo anno consecutivo conferma il riconoscimento.

Una cerimonia cui ha partecipato il presidente della Fee (Foundation for environmental education) Claudio Mazza sottolineando che l'Abruzzo “sta crescendo bene” e che per il territorio ci sono ancora grandi possibilità. “Più si va avanti – ha detto ai microfoni – più si consolida il percorso perché di un percorso stiamo parlando prima che di un marchio internazionale. Un percorso che è una scelta volontaria impostata al miglioramento continuo”.

Parlando di Pescara, unica città capoluogo ad ottenere il prestigioso vessillo, ha sottolinea come questa abbia “iniziato molto seriamente con una visione che andava su tutti i settori su cui la Bandiera Blu spinge e ha risultati costanti e in crescita. Ha fatto un lavoro da non trascurare perché ha capito che quella che non bisogna trascurare è la crescita culturale della cittadinanza. Si è impegnata molto sul fronte della scuola tanto che tutte svolgono il più grande progetto educativo mondiale, l'Esco Schools, con risultati importanti coinvolgendo 20mila studenti e dunque altrettante famiglie. Quando parliamo di transizione ecologica – ha detto ancora Mazza –, non possiamo non parlare dei giovani e la scuola o è come costruire un palazzo senza fondamenta”.

Un percorso che non finisce qui perché la Bandiera Blu va sempre confermata e per fare questo, aggiunge il presidente Fee rispondendo a sul cosa la città dovrebbe ancora migliorare, “bisogna che vi sia il coinvolgimento di tutti” e cioè di amministrazione, enti, scuole, ma anche di tutti i cittadini. “Solo considerandolo un obiettivo di tutti ci può essere quella crescita”, chiosa.

Per il sindaco Masci l'occasione per ribadire la soddisfazione per quella Bandiera Blu che si conferma come dimostrazione della “grande attenzione alla sostenibilità ambientale e ai temi ad essa legata”. Nel sottolineare anche lui il grande lavoro che si fa nelle scuole ha quindi sottolineato come per averla bisogna rispettare 32 parametri e Pescara, così come le altre città abruzzesi che hanno ottenuto il vessillo, riesce a farlo.

Alla consegna delle Bandiere Blu c'erano anche il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l'assessore regionale al turismo Daniele D'Amario e i sindaci di tutte le località abruzzesi premiate. Tra il pubblico oltre al prefetto Giancarlo Di Vincenzo e altre autorità civili e religiose, era presente anche il presidente della Sib (Sindacato italiano balneari) Abruzzo Riccardo Padovano che spiega come averla quella bandiera faccia la differenza. “La prima cosa che mi dicono quando sono fuori regione è che Pescara, città capoluogo, ha ottenuto la Bandiera Blu e ci fanno i complimenti perché di solito va a città turistiche molto più piccole”, afferma spiegando che il vessillo porta ottimi risultati in termini di turismo anche in inverno e ribadendo la vicinanza dei balneari all'amministrazione perché questo percorso continui visto che ora, tiene a precisare, le acque di balneazione sono pulite “e questo non lo diciamo noi, ma l'Arta”.

“Oggi – ha concluso il sindaco – festeggiamo questo evento con la consegna della Bandiera Blu anche a tutte le altre località abruzzesi, ma certo Pescara è un unicum perché una città che ogni giorno serve 300mila persone che la frequentano ogni. Ottenere questo riconoscimento non è un qualcosa che si potesse immaginare. Noi invece lo abbiamo ottenuto”.

Oltre a Pescara ad aver ottenuto la bandiera Blu sono stati Comuni di Alba Adriatica, Fossacesia, Francavilla al Mare, Giulianova, Martinsicuro, Pineto, Roseto degli Abruzzi, San Salvo, Scanno, Silvi, Tortoreto, Vasto e Villalago.

Copyright 2023 Citynews