VIDEO | Stipulato il contratto per l'avvio dei lavori di riqualificazione negli alloggi popolari di Borgo Marino sud

Saranno necessari 540 giorni, a partire da oggi, per riqualificare due palazzine di edilizia popolare in uno dei quartieri più antichi di Pescara

Saranno necessari 540 giorni, a partire da oggi, per riqualificare due palazzine di edilizia popolare in uno dei quartieri più antichi di Pescara, Borgo Marino Sud. È il primo a partire dei 5 progetti con cui l’Ater pescarese ha ottenuto il riconoscimento della Biennale di Venezia, per interventi del valore complessivo di 18 milioni e 600 mila euro. Finanziamenti intercettati da Regione Abruzzo nell’ambito dei fondi Pnrr. Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha dichiarato l’obiettivo politico e sociale dell’iniziativa.

“Non dobbiamo avere più periferie - ha detto - e garantire a tutti, a prescindere dal reddito, una migliore qualità della vita a cominciare dal vivere in una casa bella, sicura e accessibile”.

Per l’assessore alle politiche della casa, Isabella Del Trecco, “l’iniziativa che parte oggi, con la stipula ufficiale del protocollo d’intesa, su due edifici storici dell’edilizia pubblica popolare è frutto della straordinaria sinergia tra gli enti, Ater, Regione, e Comune, una sinergia che ci consente di ottenere risultati. E la giornata odierna è fonte di soddisfazione per le persone che vivono nei due fabbricati, dove abitano famiglie che magari non vogliono lasciare la zona, ma che spesso hanno dei componenti disabili o anziani che si ritrovano ostaggio, prigionieri in casa in un fabbricato privo di ascensore, rendendo dunque difficile per loro uscire agevolmente. Ovviamente il progetto prevede anche l’ammodernamento interno dei fabbricati. E soprattutto oggi il Comune vede anche la realizzazione del suo precedente progetto di riqualificazione, redatto nell’epoca del sindaco Albore Mascia, finanziato con 800mila euro fondi interamente comunali, abbandonato con l’arrivo del sindaco Alessandrini che ha scelto, nel 2014-2015, di dirottare quelle risorse su altri interventi”.