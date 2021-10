VIDEO | La storia dell'Aterno Pescara premiata in Comune

Tre campioni italiani nel 2021, (Luigi Case nel salto in lungo indoor Junior, Ilaria Monaco indoor e outdoor salto in lungo Allieve, David Ferrucci nei 60 metri ostacoli nei master 35); e inoltre, per il settore a squadre, due finali scudetto Allievi, una ai campionati italiani di società su pista e l'altra nelle prove multiple - con la conquista del titolo di vicecampioni italiani - mentre la squadra maschile assoluta ha disputato la finale B. Sono i risultati più importanti, tra gli altri, ottenuti quest'anno dall'Unione Sportiva Aterno Pescara, la società di atletica leggera con la storia più lunga, essendo stata fondata nel 1944.

Sono stati premiati gli atleti più meritevoli, alla presenza degli allenatori e dei dirigenti della società.

Le pergamene di benemerenza sportiva sono state consegnate dal sindaco Carlo Masci, dall'assessore allo sport, Patrizia Martelli, dal presidente regionale del Coni, Enzo Imbastaro, e dal presidente della commissione comunale allo Sport, Adamo Scurti.

La cerimonia si è svolta alla presenza di numerosi atleti, sia del settore giovanile sia Master.

Copyright 2021 Citynews