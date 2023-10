VIDEO | La denuncia di Pettinari (M5s): "Palazzo popolare di 8 piani in via Aldo Moro senza ascensore da oltre 40 giorni, inaccettabile"

Improgionati in casa o costretti a vivere in altre sistemazioni di fortuna a causa di un ascensore condominiale rotto da oltre un mese e mezzo. È la situazione che vivono gli inquilini del civico 31 di via Aldo Moro a Pescara. Una palazzina popolare da otto piani dove vivono persone anziane, malate, disabili o con problemi di deambulazione che ormai sono costretti a vivere un disservizio pesante che condiziona pesantamente le loro vite. A denunciare l'accaduto il consigliere regionale e vicepresidente del consiglio Domenico Pettinari, che parla di una situazione inaccettabile e vergognosa, un esempio concreto della mancanza di manutenzione degli alloggi popolari da parte della Regione e della mancanza di attenzione, ancora una volta, per le periferie e soprattutto per le fasce di popolazione più deboli:

"Non solo problemi legati all'ascensore rotto da oltre 40 giorni, ma anche degrado generale e incuria all'interno di questo palazzo e anche di altri palazzi vicini. Le persone, soprattutto quelle con problemi di salute o disabili, vivono un incubo ogni volta che devono scendere e salire le scale, fino a 8 piani e un potenziale pericolo, in alcuni casi, anche per la salute. Non è giusto che questi cittadini debbano vivere una situazione tale di degrado, non sono di serie B e siamo stanchi delle autocelebrazioni del centrodestra regionale e comunale quando vediamo solo pressapochismo e indifferenza".

Come raccontano alcuni residenti, non esiste solo il problema dell'ascensore: manca la luce al piano terra e nell'androne con evidenti problemi di sicurezza durante le ore serali e notturne, oltre a un via vai di alcuni soggetti molto sospetto, che dovrebbe essere indagato da chi di dovere. Persone anziane che vivono ai piani superiori che fanno molta fatica a fare la spesa dovendo fare la rampa di scale, anche quando le temperature erano molto alte con evidenti ripercussioni sulla salute. Oltre ad alcuni disabili, assistiti anche dal Comune, che per problematiche di salute o sono costrette a rimanere chiuse in casa rinunciando anche ad una semplice passeggiata, o in alcuni casi che si sono spostate da parenti o amici in attesa che l'ascensore venga ripristinato:

"Immaginate cosa potrebbe succedere in caso di un intervento d'urgenza di un ambulanza del 118: praticamente il personale sanitario dovrà farsi fino a otto piani di scale con la barella ma poi il dramma sarebbe quello di far scendere la persona assistita lungo le scale, che non sono larghe e comode."

