VIDEO | Anche a Pescara la guardia di finanza celebra il 249esimo anniversario dalla fondazione

Anche il comando provinciale di Pescara della guardia di finanza ha voluto celebrare con una festa aperta a tutti i cittadini, il 249esimo anniversario dalla fondazione del corpo. Una festa alla quale hanno partecipato tutti i militari dei vari reparti operativi presenti nel comando pescarese, compreso il reparto operativo aeronavale che proprio nell'hangar delle fiamme gialle presente nell'aeroporto, ha ospitato la cerimonia con gli interventi degli ufficiali e del comandante provinciale di Pescara, il colonnello Antonio Caputo.

Proprio Caputo ha evidenziato come la guardia di finanza da sempre sia impegnata su tanti fronti importanti per la tutela dei cittadini e della loro sicurezza: non solo dunque indagini e controlli riguardanti l'evasione fiscale, il pagamento delle tasse e il rispetto delle norme per tutelare la concorrenza leale su tutti i mercati commerciali, ma anche attività navali, aeree di soccorso e pattugliamento oltre al contrato alla criminalità per prevenire lo spaccio e il traffico di stupefacenti, e i reati in genere anche lungo le strade con pattugliamenti diurni e notturni costanti. Una presenza dunque importante sul territorio, e la festa dell'anniversario ha anche come obiettivo proprio questo, mostrare da vicini ai bambini e a tutti i cittadini mezzi e interventi simulati che vengono svolti quotidianamente.

Nell'hangar era presente l’elicottero Aw139 in dotazione alla guardia di finanza, nella sua sfavillante livrea giallo-verde; prezioso strumento investigativo dei cieli che, dall’alto, svolge attività di pattugliamento a lungo

raggio, voli notturni ed in ogni condizione climatica. Un velivolo multifunzione e di trasporto dotato di attrezzatura per il soccorso e di tecnologia di ricerca e rilevamento, in grado di individuare ogni situazione di anomalia e di comunicarla in tempo reale allas sala operativa del comando provinciale di Pescara per interventi rapidi e mirati che, come avvenuto nel corso degli anni, hanno permesso anche di salvare la vita a persone in difficoltà.

Dimostrazioni anche del nucleo cinofili con la simulazione di perquisizioni a carico di persone dopo essere state avvicinate dai cani addestrati a riconoscere anche il minimo quantitativo di stupefacenti, e soprattutto anche in caso di tecniche per l'occultamento allo scopo di sfuggire al fiuto dei preziosi amici a quattro zampe.