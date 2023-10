VIDEO | "Anime di strada", il nuovo singolo di Patrizio Santo

L'artista pescarese ha lanciato il brano sui social in una nuova versione assieme al sassofonista salernitano Carmine Santoriello, in arte Manyus. La regia del video è di Manuel Diodati

Si intitola "Anime di Strada" il nuovo singolo di Patrizio Santo estratto dall'album "1994", lanciato sui social in una nuova versione assieme al sassofonista salernitano Carmine Santoriello, in arte Manyus. La regia del video è di Manuel Diodati, videomaker pescarese noto per aver diretto le riprese della serie "Il giorno dopo", in uscita nel 2024, nonché collaboratore di Santo da diversi anni. Patrizio ha annunciato di voler pubblicare una nuova versione di "Anime di strada" che unirà il fascino del sax al mondo dell'hip-hop con Mic Champion, già presente in "Milady", singolo pubblicato nel 2019.

Patrizio Santo, classe 1994, si avvicina al mondo della musica tra i banchi di scuola, grazie ad un suo professore, Francesco Marranzino, che lo invita a partecipare ad un concorso musicale scolastico. Da li inizia un percorso di studi musicali e di recitazione. Nel 2014 incontra Francesco Altobelli e dà vita al suo primo singolo “Slegami”, arrangiato da Francesco Musacco, pubblicato e distribuito da Ondesonore Records, con il quale entra a far parte tra i 60 selezionati per Sanremo Giovani.

Durante il suo percorso artistico conosce Fabrizio Brocchieri, che lo invoglia ad intraprendere un percorso di scrittura, ed é proprio grazie a lui che inizia a scrivere i suoi primi brani. Patrizio pubblica diversi singoli, prendendo parte a molti progetti, esibizioni live e collaborazioni. Nel 2018 riceve un grande riconoscimento da Mina, che pubblica su tutti i suoi canali una reinterpretazione di Patrizio del suo brano "Troppe Note". A fine 2018 apre il concerto di capodanno a Pescara di J-Ax.

Nel 2019 pubblica il singolo "Non ci ferma nessuno", cantato con Luca Abete, brano che diventa sigla ufficiale del tour motivazionale dell’inviato di Striscia La Notizia. Nell'estate dello stesso anno, Patrizio, partecipa al Deejay On Stage di Radio Deejay a Riccione presentato da Rudy Zerbi, riscuotendo un notevole successo tra pubblico e critica, acquisendo una ricca fan-base. Sempre nello stesso anno rientra nuovamente a far parte dei sessanta selezionati per Sanremo Giovani, con il brano "L'estate a dicembre" scritto e prodotto insieme ad Emilio Munda, noto compositore italiano. Nell’agosto 2020 torna nuovamente sul palco del Deejay On Stage a Riccione.