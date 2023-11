VIDEO | Naiadi, esposto in procura di Blasioli (Pd): "Nessuna risposta dalla Regione, vogliamo chiarezza"

Il consigliere regionale insieme ai consiglieri comunali del Partito democratico lamenta il fatto che i tempi per avere risposte sui dubbi sollevati in merito all'affidamento ventennale e il mai sottoscritto affidamento d'urgenza di quattro mesi sono scaduti ed è per questo che si rivolgeranno alla procura. Giampietro (Pd): "Il sindaco batta un colpo"

Dopo i “tuffi ginnici” lo sport è lo “scappa scappa” ed è per questo che, al fine di avere le risposte non ricevute sull'affidamento ventennale de Le Naiadi e non solo “presenteremo un esposto in procura”. Ad annunciarlo è il consigliere regionale Antonio Blasioli (Pd) insieme ai consiglieri comunali del Partito democratico rappresentanti nella conferenza stampa convocata dal capogruppo Piero Giampietro.

Tre le note inviate alla Regione, ricorda Blasioli lamentando che se alla prima del 4 settembre si è parzialmente risposto, sarebbero rimaste inevase tutte le domande poste con le altre due datate 27 settembre e 20 ottobre. Nè il presidente della Regione Marco Marsilio, né quello del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e tanto meno l'assessore regionale allo sport Mario Quaglieri, afferma, hanno chiarito i dubbi già espressi dai consiglieri regionali e che torna a ribadire con un paio di dettagli in più riguardo la polizza definitiva della garanzia fideiussoria e alla fine il mai sottoscritto affidamento temporaneo d'urgenza di quattro mesi sostituito da quello ventennale che deve essere ancora formalmente sottoscritto.

“Sono passati più di 30 giorni da quando le abbiamo protocollate e visto che nessuna risposta alle richieste è arrivata, per eseguire bene il nostro lavoro che è anche di controllo e garanzia nei confronti dei cittadini presenterà un esposto”, ribadisce Blasioli sviscerando le diverse domande cui così spiega di avere risposta con l'ottenimento di tutta la documentazione del caso.

Al primo punto c'è proprio quell'affidamento temporaneo d'urgenza mai realmente sottoscritto che prevedeva a carico della Regione tutti i costi dell'utenza e anche oggetto, fa sapere Blasioli, di una nota inviata al presidente Marsilio e l'assessore Quaglieri dal presidente regionale della Federazione italiana nuoto Cristiano Carpente con cui, con un certo sarcasmo, esprimeva “gioia” a nome di tutti i gestori della regione nell'attesa a quel punto “di medesimo provvedimento” nella certezza che non si trattasse di una decisione “ad personam”. In realtà quell'affidamento, riprende il consigliere regionale, non è mai stato sottoscritto ovvero la convenzione non c'è mai stata. Un affidamento “strenuamente difeso” da Quaglieri, riprende il consigliere regionale, “soltanto che mentre lui faceva questo quei quattro mesi di gestione urgente non sono mai stati sottoscritti”. Chiede quindi di sapere che fine ha fatto quell'affidamento temporaneo, se davvero non abbia mai avuto seguito e se dunque i dubbi espressi al tempo dal Partito democratico erano fondati e soprattutto perché a quanto pare non sia stata fatta una revoca in autotutela e ancora da chi saranno pagate le utenze nel periodo che va dal primo settembre al 13 ottobre, giorno in cui è stato firmato il verbale (non la convenzione definitiva) per l'affidamento ventennale al Club Acquatico Pescara?

Nel sottolineare che non è con il gestore che ce l'ha, ma con la procedura di affidamento, il consigliere regionale torna anche a chiedere una risposta in merito alla garanzia fideiussoria da 780mila euro che da documentazione Areacom era emerso fosse stata rilasciata da una società di mutuo soccorso “non iscritta all'Ivass come sarebbe invece dovuto essere”, incalza ancora l'esponente dem e che non avrebbe previsto nel suo statuto questa possibilità, aveva già avuto modo di denunciare. Un'iscrizione quella all'Ivass, l'ente che vigilia sulle compagnie assicurative, “condizione la cui assenza – chiosa – comporta l'esclusione dal bando di gestione ventennale”. Un punto questo su cui chiarimenti, precisa, oltre che a Marsilio, sono stati chiesti anche alle strutture tecniche regionali, “ma a oggi nessuno degli 11 destinatari della nota del 23 ottobre mi ha risposto”. “Quello che devono dirci è se quella garanzia fideiussoria è valida o no. Qual è il problema – dice ancora – nel rispondere a un consigliere regionale?”.

Terzo punto la polizza definitiva che doveva essere fornita all'Agenzia regionale per la committenza (Aeracom) entro 15 giorni secondo il disciplinare di gara. Polizza definitiva che non ci sarebbe, sostiene Blasioli, ma che certezza la vuole avere da chi è in grado di sapere se sia davvero così. “Abbiamo richiesto le carte ad Aeracom per sapere a che punto sono i controlli”, spiega.

Ultimo punto ma non per importanza quello riguardante i dipendenti oggetto sì di una clausola di salvaguardia prevista e sottoscritta dal gestore, ma con la gran parte di loro non ancora tornati a lavoro. Lo stato di agitazione indetto dalla Cgil va avanti da mesi ricorda Blasioli, ma fino a oggi risposte non ne sono arrivate. “Chi si sta occupando di questo in Regione? Si stanno facendo i controlli? Ci sono dipendenti che hanno quattro mesi di arretrati”, ricorda ancora il consigliere regionale. “Se queste anomalie sono insanabili allora basta perdere tempo. Prendete una decisione e fate ripartire Le Naiadi”, conclude Blasioli.

Giampietro (Pd): “Il sindaco deve battere un colpo”

La Naiadi hanno riaperto, ma la mancanza della Scia ovvero della comunicazione di inizio attività, aggiunge Giampietro “ci lascia ancora più perplessi dato che chiunque voglia avviare un'attività deve fornirla al Comune”.

Resta quindi grave per lui e per tutta la compagine comunale del Partito democratico il già lamentato silenzio del sindaco Carlo Masci. “Parliamo di un centro sportivo nel cuore della città e che dovrebbe essere uno degli interessi principali del sindaco che dovrebbe occuparsene e invece, dopo il consiglio comunale straordinario di due anni fa, lui e tutto il centrodestra sono scomparsi da questa vicenda. Il sindaco deve battere un colpo”.

