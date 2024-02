VIDEO | Il Comune acquisisce l'ex galoppatoio, un'area verde di 15mila metri quadrati

È diventata di proprietà del Comune di Pescara parte dello spazio verde dell'ex galoppattoio all'interno della pineta dannunziana.

L'amministrazione comunale ha proceduto con le pratiche per l'esproprio.

Come informa il sindaco Carlo Masci l'investimento è pari a circa 5-6 euro al metro quadrato.

L'area in questione è quella compresa tra via D'Avalos e via della Pineta con l'ingresso principale che sarà situato sulla prima. Nei prossimi giorni partiranno gli interventi di pulizia e sistemazione del parco nel quale verrà eseguito anche uno studio scientifico vista la grande varietà di specie botaniche presenti al suo interno. Dopo verranno creati anche dei percorsi allo scopo di rendere fruibile l'area alla cittadinanza. Previsto anche il rifacimento della recinzione esterna.

