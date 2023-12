VIDEO | L'abbattimento dello svincolo a trombetta a inizio 2024, Masci: "Nessun problema alla viabilità"

Potrebbe aprire a gennaio il cantiere per l'abbattimento della circonvallazione. A dirlo il sindaco: ultimi dettagli in via di definizione per evitare ulteriori problemi al traffico visti i disagi creati dal crollo della galleria San Silvestro

Potrebbe partire a gennaio il cantiere per l'abbattimento dello svincolo a trombetta. Così a IlPescara il sindaco Carlo Masci a margine della presentazione del cantiere appena avviato all'interno della riserva dannunziana per la rimozione di tutte le piante distrutte dal devastante incendio del primo agosto 2021.

Interventi strettamente connessi e che riguardano tutti, compresa l'apertura di via Pantini che ci sarà finalmente una vola rimossi gli alberi pericolanti che affacciano sulla nuova arteria destinata alla viabilità, la riqualificazione della zona sud della città che si concretizzerà con anche l'accorpamento della pineta attraverso la chiusura di via della Bonifica e, appunto, la percorribilità di via Pantini.

Un intervento quello dell'abbattimento che partirà in un momento non facile per il traffico andato letteralmente in tilt con il crollo della galleria San Silvestro che potrebbe sì essere oggetto di un dissequestro temporaneo per consentire gli interventi di ripristino, ma che comunque richiederà un tempo tecnico non breve per tornare ad essere percorribile dato che la cosa che dovrà essere garantita è la sicurezza. Un abbattimento che si immaginava partisse alcuni mesi fa e che ora sarebbe in dirittura d'arrivo che comunque, rassicura il primo cittadino, non creerà ulteriori problemi alla viabilità.

“Faremo in modo che problemi non ce ne siano. I lavori non andranno a interferire sulla viabilità tant'è che nei prossimi giorni, non appena avremo eliminato le piante morte, apriremo la bretella di via Pantini, il terzo tratto della strada pendolo attesa da circa 40 anni e che abbiamo realizzato negli ultimi due anni con i primi due da tempo inaugurati. Si tratta di una grande operazione che migliorerà la viabilità e con l'abbattimento dello svincolo a trombetta toglieremo un grande detrattore ambientale. Pescara – prosegue Masci – ha bisogno di verde e spazi liberati e noi questo stiamo facendo anche con la piantumazione di molti nuovi alberi cosa per la quale abbiamo anche accordi con società benefit a livello nazionale e internazionale. L'obiettivo – sottolinea – è avere sempre più piante nella nostra città”

Insomma, spiega, si starebbero rifinendo gli ultimi dettagli tecnici per avviare l'intervento proprio per organizzare un cantiere, conclude il primo cittadino, “che non crei problemi”.

