VIDEO | I 99 Cosse lanciano "Farlock" per fare luce sulla scomparsa di Farlocchio

L'auspicio è che quanto prima l'alberello di Natale riappaia. D'altronde già l'anno scorso era stato rimosso e, in seguito a un appello pubblico, era "magicamente" tornato al suo posto

Con la loro consueta genialità, i 99 Cosse hanno deciso di lanciare una nuova serie tv, denominata "Farlock", il cui primo episodio è stato pubblicato oggi sul canale YouTube del collettivo comico pescarese. Il filmato, interamente ridoppiato, fa il verso alla celebre fiction della Bbc "Sherlock" e gioca sull'assonanza con la parola "Farlocchio".

Il protagonista infatti è, neanche a dirlo, l'alberello di Natale che gli stessi 99 Cosse hanno riposizionato dopo un anno nella medesima rotatoria di viale Marconi in cui era rimasto per tutte le feste 2021. La cerimonia si è tenuta lo scorso 8 dicembre ma, ad appena una settimana di distanza, Farlocchio è scomparso perché qualcuno lo ha "rapito" e, ad oggi, non si sa ancora che fine abbia fatto questo "simbolico" oggetto.

L'auspicio è che quanto prima l'albero riappaia. D'altronde già l'anno scorso Farlocchio era stato improvvisamente rimosso e, in seguito all'appello dei 99 Cosse, era "magicamente" tornato al suo posto. Tutti si augurano che il "miracolo" possa accadere di nuovo.