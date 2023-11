SubmissionFc1, torneo internazionale di arti marziali al pattinodromo

Grande evento sportivo nel pomeriggio di domenica 5 novembre al pattinodromo di Pescara,a che ospiterà il SubmissionFc1, un torneo internazionale di arti marziali, e più nello specifico di Brazilian Jiu Jitsu e Grappling, che sono due stili di lotta molto in voga al momento. Tanti gli atleti e squadre provenienti da diverse parti d’Europa che si contenderanno la vittoria all’insegna di lotte mozzafiato e combattimenti adrenalinici. Spettacolo garantito per tutti gli appassionati e non solo. Assolutamente da non perdere.

Il Brazilian Jiu-Jitsu e il Grappling sono entrambe arti marziali e discipline sportive che si concentrano sul combattimento corpo a corpo e sull'arte di portare gli avversari al suolo per sottometterli tramite tecniche di strangolamento, leve articolari o posizioni dominanti. Tuttavia, ci sono delle differenze significative tra i due. Il Brazilian Jiu-Jitsu è una disciplina specifica basata sul combattimento a terra e si concentra sulle sottomissioni, mentre il grappling è un termine più ampio che incorpora una varietà di tecniche da diverse arti marziali per il combattimento corpo a corpo, sia in piedi che a terra. Entrambi richiedono abilità, forza, resistenza e strategia, ma differiscono nelle tecniche specifiche e nell'approccio.

Brazilian Jiu-Jitsu - Si concentra sull'utilizzo della leva, della sottomissione e delle posizioni dominanti per controllare l'avversario. È diventato popolare grazie alla sua efficacia nei combattimenti ad uno contro uno, in particolare nelle arti marziali miste (Mma). Una caratteristica distintiva del Brazilian Jiu-Jitsu è l'uso della leva e delle sottomissioni, permettendo a un lottatore più piccolo e meno potente di sconfiggere un avversario più grande attraverso la tecnica e la strategia.

Il Brazilian Jiu-Jitsu si focalizza molto sull'allenamento a terra e sull'apprendimento delle posizioni di controllo, delle sottomissioni e delle leve articolari. Gli atleti si allenano per migliorare la loro resistenza, forza e flessibilità. I praticanti di Brazilian Jiu-Jitsu lavorano per migliorare la loro abilità nel muoversi sul terreno, passare la guardia dell'avversario, ottenere posizioni di vantaggio e finalizzare con sottomissioni come strangolamenti e leve articolari.

Grappling - Il termine "grappling" si riferisce a uno stile di combattimento che coinvolge il corpo a corpo e si concentra sulla lotta sia in piedi che a terra. Include una varietà di tecniche provenienti da diverse discipline, come il wrestling, judo, Brazilian Jiu-Jitsu e altre arti marziali. Nel grappling l'obiettivo principale è quello di controllare l'avversario, portandolo al suolo e cercando di ottenere una posizione di vantaggio per eseguire una sottomissione.

Il grappling può includere tecniche di lotta in piedi, come takedown e clinch, oltre alle tecniche di lotta a terra. I praticanti di grappling si concentrano su una vasta gamma di posizioni, leve e strategie per controllare l'avversario e sottometterlo.