Cosa accade nell'Abruzzo degli sport equestri alla luce delle norme sempre più restrittive in materia di Covid. Dubbi, paure, ma anche speranze e idee per il prossimo futuro. Insieme al presidente della Fise Abruzzo, Rocco De Nicola, per fugare ogni curiosità.

Una produzione LaTvlab. Ideazione e conduzione: Paolo Sinibaldi. Vi proponiamo un piccolo estratto della diretta Facebook di qualche giorno fa, visibile integralmente su YouTube a questo link.