La Regata per la Pace sulla banchina sud del porto canale

Domenica 6 agosto si terrà la prima edizione della Regata per la Pace, promossa dal Circolo Nautico Porto Antico Pescara Asd con il patrocinio del Comune di Pescara. “Un evento che vuole richiamare l’attenzione sul dramma che si sta vivendo in Ucraina attraverso un gesto concreto di solidarietà, ovvero una raccolta fondi di beneficenza da devolvere alla popolazione”, ha dichiarato l’assessore all’associazionismo sociale Nicoletta Di Nisio.

Così il Circolo Nautico Porto Antico Pescara Asd, presieduto da Giuseppe Di Persio, ha promosso la Regata per la Pace - Gara Remiera di fondo su Gozzo nazionale e lancia a 10 remi, che si svolgerà nello specchio acqueo antistante la sede del Circolo Nautico. Il programma prevede l’apertura della segreteria alle 8.30 per l’accreditamento e il controllo delle imbarcazioni; quindi un momento collettivo di preghiera per le vittime della guerra.

Prima di dare avvio alla regata verrà issata la bandiera ucraina, quindi spazio alla gara remiera di fondo su gozzo nazionale e lancia a 10 remi, agonistica valida per le classifiche nazionali, riservata a ragazzi junior senior e master. La conclusione della manifestazione con le relative premiazioni è prevista per le ore 14.

“Pescara ancora una volta si conferma la città dell’inclusione, la città della solidarietà – sottolinea il sindaco Carlo Masci – con il pieno coinvolgimento delle sue compagini associative che sono sempre pronte a mobilitarsi per sostenere, aiutare, abbracciare chi comunque sta vivendo un momento di profonda sofferenza, con migliaia di famiglie divise, separate, gli uomini al fronte, donne e bambini in fuga, un dramma, un orrore, senza fine. Da Pescara parte allora un messaggio forte, un appello alla pace lanciato attraverso il nostro mare”.