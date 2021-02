VIDEO | Mister Grassadonia presenta Pescara-Lecce: "Bisogna diventare granitici"

Gianluca Grassadonia presenta Pescara-Lecce e sprona i suoi. Il neo tecnico degli abruzzesi, infatti, parlando alla vigilia della gara casalinga contro i salentini che si giocherà sabato 27 febbraio allo stadio Adriatico, con fischio d'inizio alle ore 14, ha ammonito: "Bisogna diventare granitici".

E ancora: "Noi cercheremo di mettere in campo una formazione che possa avere prima di tutto equilibrio e, poi, che riesca a fare qualcosa di più per quanto riguarda la fase di possesso palla. C'è poco da mettere a posto. Dobbiamo tenere bene in mente quella che è l'attuale posizione di classifica: ci sono tutti i presupposti per uscire da questa situazione. Io sono molto soddisfatto del lavoro fatto".