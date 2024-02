Controlli post operatori in clinica per mister Zeman

Zdenek Zeman, fino a un paio di settimane fa allenatore del Pescara. di nuovo in ospedale per un controllo nella clinica Pierangeli.

Come ricorda l'agenzia LaPresse, nella struttura sanitaria il mister boemo era stato sottoposto il 19 febbraio a un intervento chirurgico per l'impianto di 4 bypass coronarici, cosiddetti stent.

A operarlo l'equipe medica del primario di cardiologia della clinica Pierangeli, Stefano Guarracini in collaborazione con Michele Di Mauro, medico specialista in cardiochirurgia e cardiologia della clinica pescarese.

Secondo quanto si apprende, per l'ex tecnico del Pescara sono necessari piccoli aggiustamenti su alcuni punti di sutura, un controllo sul rigetto degli stent impiantati al boemo.