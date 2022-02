Vis Pesaro - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Pescara

Al "Benelli" di Pesaro questa sera alle 21 il Pescara affronta i padroni di casa della Vis Pesaro in trasferta nel recupero della 3a giornata di ritorno.

Auteri conferma il 4-2-3-1. In attacco torna titolare D’Ursi a sinistra, ballottaggio a destra tra Clemenza-Rauti. Si è fermato ieri Diambo, che non è partito con la squadra. Assenti anche Ferrari (squalificato), Memushaj, Chiarella e Delle Monache. A centrocampo De Risio con Pompetti, Pontisso dietro la punta Cernigoi. Cancellotti-Zappella, ballottaggio a destra con l'ex Empoli favorito.

Tra i marchigiani, che giocano con il 3-5-2, out per squalifica Acquadro, Gucci e Cusumano. In panchina il pescarese Di Sabatino, cresciuto nel vivaio biancazzurro.

Probabili formazioni

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Piccinini, Gavazzi, Ferrini; Saccani, Besea, Coppola, Astrologo, De Nuzzo; De Respinis, Cannavò.

A disposizione: Campani, Parrinello, Manetta, Tonso, Lombardi, Di Sabatino, Sanogo, Silenzi, Marcandella, Rossi, Rubin, Eleuteri. Allenatore: Banchini.

PESCARA (4-2-3-1): Sorrentino; Zappella, Ingrosso, Drudi, Veroli; Pompetti, De Risio; Clemenza, Pontisso, D’Ursi; Cernigoi.

A disposizione: Iacobucci, Di Gennaro, Ierardi, Illanes, Frascatore, Nzita, Cancellotti, Rasi, Blanuta, Rauti. Allenatore: Auteri.

Arbitro: Iacobellis di Pisa.

Vis Pesaro - Pescara: dove vederla in tv o in streaming

La partita tra Vis Pesaro e Pescara in programma questa sera, mercoledì 23 febbraio, alle 21, verrà trasmessa in diretta per gli abbonati su Eleven Sports.