Pescara di scena a Chiavari con la Virtus Entella, Breda: "Sarà una gara spartiacque"

Il Pescara sarà di scena a Chiavari oggi pomeriggio con la Virtus Entella. Dopo un Natale di lavoro, i biancazzurri scenderanno in campo per disputare la penultima partita del 2020. Si giocherà in casa della formazione guidata dall'abruzzese Vincenzo Vivarini.

Un impegno da non sottovalutare, considerando che i liguri occupano l'ultimo posto in classifica. Mister Breda, ex allenatore della Virtus Entella, invita la sua squadra alla massima concentrazione:

"Ho visto l'Entella a Salerno: non meritava di perdere. Io credo che la partita spartiacque sia quella di Chiavari. Conosco tutte le insidie di quel campo. Portare punti da lì significherebbe dare continuità, che è fondamentale. Mi piacerebbe essere brutto e tornare a casa con dei punti".

Breda ha convocato 24 calciatori: da decidere se impiegare Ceter dall'inizio o a match in corso. Ieri mattina rifinitura al Delfino Training Center, poi la partenza con un volo charter per la Liguria. Fischio d'inizio alle ore 15.