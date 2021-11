Teramo-Pescara, probabili formazioni del derby di Coppa Italia

Torna il derby tra Pescara e Teramo, antipasto di quello che si giocherà il prossimo 13 novembre in campionato (andata all'Adriatico). Questa sera le due abruzzesi di C si affrontano nell'ottavo di finale di Coppa Italia, gara secca a eliminazione diretta (in caso di parità nei 90' supplementari e eventuali rigori). Chi pasa il turno, conoscerà il nome dell'avversaria nei quarti venerdì prossimo, giorno del sorteggio nella sede della Lega Pro a Firenze.

Auteri ha tre assenti certi, Di Gennaro, Chiarella e Drudi, ma anche il baby Delle Monache, che sta rientrando in queste ore da una settimana in Nazionale Under 17 in Irlanda del Nord. Convocato il Primavera Kuqi, maglia numero 42, che andrà in panchina. In campo, con il 4-3-3, Valdifiori dall'inizio come play, Diambo mezzala. In difesa chance per Veroli e Rasi. In attacco, spazio a Marilungo e a Rauti, con D'Ursi pronto a rientrare dalla panchina a gara in corso.

Anche il Teramo, che rivede il derby contro il Delfino dopo 14 anni, fa la conta degli assenti. Sono ben sei per Guidi: Arrigoni, Soprano, Trasciani, Kyeremateng, Cuccurullo e Fiorani. Dentro Mattia Lombardo a centrocampo: il 26enne genovese è figlio d'arte, il papà Attilio è stato un giocatore della Samp e della Juventus, oltre che della Nazionale.

PROBABILI FORMAZIONI

Stadio Bonolis, ore 20.30, diretta Eleven Sports

TERAMO (4-3-3): Agostino; Bouah, Bellucci, Piacentini, Ndrecka; Mungo, Lombardo, Hadziosmanovic; Montaperto, Bernardotto, Rosso. Allenatore: Guidi.

PESCARA (4-3-3): Sorrentino; Zappella, Illanes, Veroli, Rasi; Rizzo, Valdifiori, Diambo; Clemenza, Rauti, Marilungo. Allenatore: Auteri.

Arbitro: Andrea Bordin di Bassano del Grappa.