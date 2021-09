Lo Spoltore pronto al sesto campionato consecutivo in Eccellenza

Verso i suoi primi dieci anni di attività, lo Spoltore Calcio è pronto a tuffarsi nella stagione 2021/2022, la sesta consecutiva nel campionato di Eccellenza. Presentazione in grande stile davanti alle autorità cittadine, gli sponsor e i tifosi. Il ds Gianluca Fusco rivolgendosi ai ragazzi da Del Gallo: "Grazie al presidente Pompa, questa è una famiglia. La società e gli sponsor si aspettano tanto dalla nostra prima squadra, esempio anche per i tanti bambini che hanno scelto la nostra scuola calcio".

Il tecnico, ex attaccante di Renato Curi e Penne, entra nel vivo della competizione: "Abbiamo fatto un ottimo lavoro in questo mese e mezzo, peccato per l'eliminazione dalla Coppa Italia, un episodio che vogliamo cancellare immediatamente. Siamo una squadra giovane, che potranno essere aiutati a crescere dai più esperti, come Di Camillo e Zanetti. Ho uno staff importante, con l'arrivo di Pompei e Walter Marini come preparatori. Spero di poter contare sul sostegno dei nostri tanti dirigenti e della città di Spoltore: tutti uniti possiamo vivere una bellissima stagione".

Il capitano biancorosso, il 37enne Daniele Di Camillo, un passato nei Pro con Perugia, Samb e Rosetana, alla sesta stagione consecutiva con lo Spoltore: "Devo dire grazie a questa società che ci permette di fare quello che più ci piace: siamo arrivati in Promozione e abbiamo vissuto un sogno, la finale play-off per la D contro il Pineto. E' un campionato difficile in cui bisogna lottare per conquistarci la "pagnotta". Speriamo di toglierci ancora le nostre soddisfazioni".

Il responsabile della scuola calcio dello Spoltore, Edy Farias: "L'obiettivo è quello di mettere a disposizione della prima squadra, nei prossimi anni, tanti ragazzi che abbiano fatto tutto il percorso dalla scuola calcio alle giovanili fino alla prima squadra. E speriamo che, perché no, qualche nostro bambino possa realizzare il suo sogno, partendo da qui e diventando un calciatore professionista".

Domenica pomeriggio, in trasferta ad Alba Adriatica (ore 15), l'esordio in campionato.