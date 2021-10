Spoltore, momento magico: "Abbiamo ritrovato solidità"

Non è un caso se nella vittoria clamorosa contro la capolista Virtus Cupello, lo Spoltore abbia ritrovato in campo dal 1’ il suo guerriero argentino Hernan Zazas al centro della difesa (oltre a capitan Di Camillo a centrocampo dopo la squalifica). La conferma della qualità della rosa di Alessandro Del Gallo quando avrà ritrovato tutti i potenziali titolari, rimasti ai margini in questo avvio di stagione. Intanto la sua truppa si gode un settimo posto con 14 punti in classifica dopo 8 giornate.

“Siamo stati bravi e sono contento per i ragazzi, hanno giocato una partita meravigliosa – ha detto l’allenatore dopo aver piegato per la prima volta in questo campionato la prima della classe - . Recuperare qualche elemento, come Zazas, ci ha dato maggiore solidità. Sono felice anche per la società, che ci teneva molto a fare bella figura in una partita così importante”.

Spoltore che ha centrato il riscatto dopo il ko di Giulianova, partita in cui era mancato totalmente… “Noi giochiamo sempre con cinque o sei under dal 1’, giocare una partita storta come quella di Giulianova può capitare. Merito anche agli avversari, in quel caso. Ma non possono non dire ai miei ragazzi che sono stati fin qui molto bravi e devono continuare a credere in quello che stiamo facendo”.

Domenica alle 14.30 spoltoresi impegnati in trasferta a Casalbordino.

E’ possibile rivedere le immagini della vittoria dello Spoltore contro la capolista Virtus Cupello sul canale Youtube di Rete8