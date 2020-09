Calciomercato, Sebastiani annuncia l'acquisto: "Dalla Roma arriva Riccardi"

Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, intervenendo ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv, ha annunciato un importante nuovo acquisto dei biancazzurri:

"Ho un accordo con la Roma per Alessio Riccardi - ha detto - Abbiamo già stabilito tutto, penso che i primi giorni della prossima settimana il ragazzo sarà a Pescara. L'obiettivo è quello di fare un grande campionato".

In un primo momento, Riccardi era stato dato per certo al Napoli come parte della contropartita tecnica per portare Milik in giallorosso e, di conseguenza, Dzeko in bianconero. E al Delfino altri due giovani interessanti potrebbero arrivare proprio dal Napoli: "Tutino e Palmieri? Ieri sono stato a Castel di Sangro - ha rivelato Sebastiani - e ho parlato con De Laurentiis per qualche ragazzo. Intanto ci sarà un'amichevole con il Napoli: nasce dal fatto che loro avevano il bisogno di fare un match impegnativo prima del campionato. Ci è stato chiesto e abbiamo subito accettato".