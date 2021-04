Pescara ancora in Lombardia, aggregati alla prima squadra 2 giocatori della Primavera

Il Pescara è ancora in ritiro in Lombardia per preparare il prossimo impegno di campionato contro il Brescia, previsto sabato 10 aprile alle ore 14 allo stadio Mario Rigamonti.

Ieri i biancazzurri hanno ripreso gli allenamenti, svolgendo lavoro di scarico per chi è sceso in campo nella partita di Pasquetta contro il Monza e seduta di forza con successiva partitella per il resto del gruppo. Si sono aggregati alla prima squadra anche due ragazzi della Primavera: Caliò e Longobardi. Oggi è in programma una doppia seduta di lavoro.