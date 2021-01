Reggiana-Pescara, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per Reggiana-Pescara, annunciate le formazioni ufficiali. I due allenatori, Alvini e Breda, hanno infatti sciolto i dubbi sui giocatori che scenderanno in campo oggi pomeriggio alle ore 18 per affrontarsi sul terreno del Mapei Stadium - Città del Tricolore.

Ecco i titolari e le riserve:

REGGIANA (3-4-1-2) - 22 Venturi, 3 Martinelli, 8 Varone, 9 Zamparo, 11 Lunetta, 17 Libutti, 20 Gyamfi, 21 Radrezza, 24 Kargbo, 38 Muratore, 93 Ajeti. A disp.: 1 Voltolini, 7 Zampano, 16 Pezzella, 26 Kirwan, 28 Cambiaghi, 32 Marchi, 44 Gatti, 88 Voltan, 97 Germoni. All. Alvini

PESCARA (3-5-1-1) - 1 Fiorillo, 2 Bellanova, 6 Scognamiglio, 8 Memushaj, 10 Valdifiori, 11 Galano, 14 Balzano, 19 Masciangelo, 31 Busellato, 44 Jaroszyński, 77 Ceter. A disp.: 46 Alastra, 15 Blanuta, 20 Crecco, 21 Ventola, 23 Di Grazia, 26 Guth, 27 Riccardi, 34 Fernandes, 40 Omeonga, 47 Nzita, 72 Vokic. All. Breda