Biancazzurri verso il recupero con la Virtus Entella, ancora 8 positivi al Covid

Allenamenti sempre in modalità individuale, anche se ieri qualche schema di gioco in vista della partita è stato provato mantenendo precauzioni e distanze tra i reparti

I biancazzurri continuano il loro percorso verso il recupero di campionato con la Virtus Entella, ma la situazione Covid resta invariata perché ci sono ancora 8 positivi al virus: secondo quanto fa sapere la Delfino Pescara 1936, infatti, 7 ragazzi del gruppo squadra e uno del gruppo staff sono risultati ancora positivi al test.

Stamane sono stati effettuati nuovi tamponi, che verranno ripetuti anche in tarda serata, mentre oggi pomeriggio è in programma una seduta tecnico-atletica sul campo in erba del Delfino Training Center. Allenamenti sempre in modalità individuale, anche se ieri qualche schema di gioco in vista della partita è stato provato mantenendo precauzioni e distanze tra i reparti.

Il match contro la Virtus Entella è previsto martedì 27 aprile, allo stadio Adriatico, con fischio d'inizio alle ore 14.