Promozione: la Turris Val Pescara scatenata sul mercato

Scatenata sul mercato la Turris Val Pescara del neo direttore tecnico Alfredo Castellano. La società pescarese vuole essere protagonista nel prossimo torneo di Promozione 2022-2023. Trovato l'accordo con il primo rinforzo: il classe 2002 Giacomo Mariani, che andrà a rafforzare l'organico under. Mariani, ex Sambenedettese e Giulianova, nella scorsa stagione si è messo in evidenza nel Silvi. Prime conferme in casa rossoblu: resta agli ordini di Del Zotti l'esperto attaccante Gianluca Ragnoli, giocatore di qualità indiscussa che già nella passata stagione ha dato un prezioso contributo alla squadra, mettendo a disposizione la sua esperienza in campo e nello spogliatoio.

Comincia a prendere forma quindi la nuova Turris, che dopo la salvezza nel campionato appena terminato ha ufficializzato gli accordi con Alfredo Castellano, che svolgerà il ruolo di direttore tecnico, e Antonello Di Crescenzo, nella funzione di direttore generale. "Due figure che rinforzano la struttura societaria, sia sotto l'aspetto tecnico che dirigenziale", le parole del club sui social.

La società pescarese ha confermato la fiducia allo staff tecnico della passata stagione: confermato alla guida della prima squadra il mister Francesco Del Zotti, che si avvarrà della collaborazione del fidato allenatore Francesco Mazzocchetti.