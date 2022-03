Promozione, girone B: Miano - Fater Angelini 0-2

Contava solo vincere e così è stato, anche se i padroni di casa non hanno regalato nulla: la Fater Angelini sbanca il campo del fanalino di coda Miano con un secco 2 a 0. Ora la salvezza diretta è a soli 4 punti, il quintultimo posto a -3.

La squadra di Fabio Nepa parte forte: Musto fa la barba al palo e, pochi minuti dopo, con una discesa sulla fascia arriva a mettere il pallone al centro per Sonko che realizza di prepotenza il vantaggio pescarese.

Subito dopo c'è un calcio di rigore per la Fater, ma Landucci non trasforma. Poco prima della mezzora arriva, però, il meritato raddoppio con Musto, che è bravo ad infilare il numero uno locale dopo uno slalom in area. Nella ripresa è ancora la Fater a rendersi pericolosa in più di una occasione, la più clamorosa ancora con Sonko che tenta l'eurogol da trenta metri con un pallonetto che termina fuori di niente.

Ora i rossoblu sono attesi da due impegni molto difficili, Mutignano e Fontanelle, rispettivamente terza e seconda forza del campionato. Poi quattro scontri con altrettante squadre per nulla tranquille nella loro posizione di classifica. Un cammino ancora complicato, ma tutto da giocare per i rossoblu. La salvezza non è solo un miraggio.