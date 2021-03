Primo allenamento in biancazzurro per Massimo Volta

Mentre continua la sosta di campionato, ieri il giocatore è sceso in campo per la prima volta con i suoi nuovi compagni. Ha scelto la maglia numero 17. Intanto la squadra si ferma per un giorno

Mentre continua la sosta di campionato, Massimo Volta ha svolto il suo primo allenamento in biancazzurro: ieri il giocatore è sceso in campo per la prima volta con i suoi nuovi compagni. Ha scelto la maglia numero 17. Doppia seduta di lavoro al Delfino Training Center in vista del prossimo impegno di campionato previsto per venerdì 2 aprile, alle ore 17, nello stadio Adriatico contro il Pisa.

Attivazione con esercizi di forza alternati a seduta tecnico-tattica, poi pranzo all'Ekk Hotel e nel pomeriggio partitella 11 contro 11 a campo ridotto sul terreno naturale del centro sportivo biancazzurro. Assenti i nazionali Bellanova, Memushaj e Machin; differenziato per Tabanelli, Odgaard, Riccardi e Rigoni. Intanto la squadra si ferma per un giorno, con la ripresa dei lavori fissata a domani pomeriggio.