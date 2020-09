Un premio per Cristian Galano dal club "Quelli del Delfino". Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 18.30, il calciatore biancazzurro sarà al centro sportivo Unicentro di Montesilvano. L'evento si svolgerà nel rispetto delle attuali norme anti Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto ieri primo allenamento per Pawel Jaroszynski; i giocatori si sono ritrovati nel pomeriggio al Delfino Training Center. Tamponi, lavori in palestra e seduta tattica sul campo divisi in gruppi. Prosegue il suo percorso di recupero Antonio Balzano. Nella giornata odierna è prevista una doppia seduta al Delfino Training Center con pranzo all'Ekk Hotel.