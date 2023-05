Pescara-Virtus Entella: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Serie C Girone C

Buonasera dall'Adriatico e benvenuti alla diretta della gara play off tra Pescara e Virtus Entella. Fischio d'inizio alle ore 20.30, allo stadio sono previsti più di diecimila spettatori per il primo round contro i liguri: in palio c'è l'accesso alle semifinali per la B. Seguite con noi questa partita, tutta da vivere!

Pescara-Virtus Entella: la cronaca

6' pressione dell'Entella, errore in apertura del Delfino a concedere una rimessa laterale.

4' cross basso di Rafia per Lescano che finisce a terra in area ma l'arbitro lascia giocare, è sembrato lieve il contatto.

2' primo angolo per l'Entella, chiusura in area di Mesik. Ramirez dalla bandierina calcia direttamente in porta e ottimo intervento di Plizzari a respingere la traiettoria velenosa!

1' Si parte! Calcio d'avvio battuto dal Pescara nella tradizionale maglia biancazzurra, Entella in maglia scura. Lancio di Rafia, prolunga di testa Lescano ma fuori dalla disponibilità di Delle Monache.

Pescara-Virtus Entella: il tabellino

PESCARA (4-3-3) Plizzari; Cancellotti, Boben, Mesik, Milani; Rafia, Palmiero, Kraja; Merola, Lescano, Delle Monache. A disp.: D’Aniello, Sommariva, Gozzi, Brosco, Boben, Ingrosso, Cancellotti, Gyabuaa, Aloi, Mora, Germinario, Desogus, Kolaj, Vergani, Cuppone. All. Zeman

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1) Borra;Parodi, Sadiki, Manzi; Zappella, Paolucci, Corbari, Tomaselli; Meazzi, Ramirez; Merkaj. A disp.: De Lucia, Paroni, Reali, Pellizzer, Favale, Barlocco, Siatounis, Rada, Tenkorang, Clemenza, Zamparo, Faggioli. All. Volpe

Arbitro: Simone Galipò di Firenze. Assistenti: Giuseppe Centrone di Molfetta e Giuseppe Lipari di Brescia. Quarto uomo: Filippo Giaccaglia di Jesi.